Кто такая Ким Е Чжон, сестра Ким Чен Ына и теневая подстрекательница?

Себастьян Фалетти, Le Figaro

Младшая из Кимов, играющая ключевую роль в культе личности Верховного Лидера, была назначена членом политбюро, сообщает спецкорр Le Figaro в Сеуле Себастьян Фалетти.

Когда толпы северокорейцев посылают цветы Ким Чен Ыну, букеты получает она. Притаившись в нескольких метрах от Верховного Лидера, молодая женщина, всегда одетая в черное, следит за каждой деталью публичных появлений своего старшего брата, являясь его верным импресарио, отмечает автор.

Младшей из Кимов еще нет 30, она играет незаметную, но чрезвычайно важную рядом с "маршалом", бросающим вызов президенту США своими ядерными и баллистическими испытаниями. "Он зависим от Е Чжон в психологическом плане. Так как у него больше нет ни матери, ни отца, он чувствует себя одиноким. Он хочет, чтобы она его сопровождала", - считает Чонг Сонг-Чанг, эксперт университета Сидхон в Сеуле, анализируя растущее влияние младшей сестры на лидера. Это инстинктивное доверие объясняет ее введение в политбюро, о чем было объявлено в эти выходные; теперь теневое доверенное лицо помещено под свет прожекторов, отмечает автор.

Ким Е Чжон - всего лишь вторая женщина в истории коммунистической династии, занявшая столь высокий пост: первой была Ким Ген Хи, тетка Верховного Лидера, говорится в статье.

"Молодая женщина с длинным конским хвостом уже несколько лет играет ключевую роль в "озвучивании" культа личности Кима, - пишет Фалетти. - Назначенная в 2014 году заместителем главы департамента пропаганды Трудовой партии Кореи, Е Чжон создает себе имидж душевного руководителя, близкого к народу, подчеркивая свое физическое и психологическое сходство с их дедом Ким Ир Сеном, играя на ностальгии по той эпохе, когда Северная Корея было богаче капиталистической соперницы - Южной Кореи".

За свою роль теневой подстрекательницы Е Чжон в январе оказалась в черном списке американских санкций: ей запрещены поездки в США, она обвинена в "тяжелых нарушениях прав человека", говорится в статье.

Привязанность Верховного Лидера к сестре выковывалась в отрочестве в мрачном пригороде Берна, где они под большим секретом учились в международной школе, под защитой телохранителей и под чужими именами, передает автор.

Вернувшись в Пхеньян, младшая сестренка изучила информатику в кузнице элиты - Университете имени Ким Ир Сена, говорится в статье.

Однако газетные заголовки не всегда отражают реальное влияние, и специалисты ограничивают значение Е Чжон в принятии стратегических решений. "Она будет играть нарастающую роль в будущем, но сегодня ее политическое влияние остается ограниченным", - полагает Чонг.

В тени Кима есть и другая женщина, способная стать настоящим "номером первым" режима, как это раскрыло издание Le Figaro в марте. Ким Соль Сон, его старшая сводная сестра, по-прежнему будет серым кардиналом для молодого диктатора. Эта 40-летняя дама "очень опытна и умна, и она остается за кулисами", считает Чонг. Одна сестра может скрывать другую, стоящую за спиной Кима.

Источник: Инопресса.