10:58 12.10.2017 | Дайджест | Новости 100176099

Ведущие законодатели удивляются, почему Трамп тянет с российскими санкциями

Эмили Тэмкин, Foreign Policy

"В среду ведущие сенаторы от обеих партий - демократ от Мэриленда Бен Кардин и республиканец от Аризоны Джон Маккейн - раскритиковали администрацию Дональда Трампа за то, что она не укладывается в сроки введения новых санкций против России в оборонной и разведывательной сферах", - сообщает корреспондент  Foreign Policy Эмили Тэмкин.


"Отсрочка ставит под вопрос намерения администрации Трампа по реализации законопроекта о санкциях, подписанного более двух месяцев назад, спустя месяцы публичных дебатов и переговоров в Конгрессе", - говорится в их совместном заявлении.

Эта мера должна была дать Конгрессу больший контроль над введением санкций против России, напоминает автор статьи. Президент Трамп открыто выражал недовольство законопроектом и утверждал, что Конгресс узурпирует его исполнительную власть. "Сейчас в Сенате стоит вопрос о том, будут ли санкции вообще введены в действие", - пишет Тэмкин.

Источник: Инопресса.


Трамп  российские санкции  Россия  

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