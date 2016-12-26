В Днепре во дворе жилого дома взорвалась граната - ФОТО

В Днепре в ночь на понедельник, 26 декабря, во дворе многоэтажного жилого дома взорвалась граната.

Полиция получила сообщение о взрыве около двух часов ночи. При этом, как сказано в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, очевидцы сообщали, что во дворе многоэтажного жилого дома по улице Беляева прогремел взрыв.

Взрывотехник установили, что это была граната РГД-5. К счастью, во время взрыва никто не пострадал. Однако повреждения получили автомобили, которые находились во дворе дома. Полиция открыла по факт взрыва уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Хулиганство. Злоумышленникам, которые осуществили взрыв, грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области в результате разрыва гранаты погиб полицейский. Тело правоохранителя обнаружили в лесопарке в Новоград-Волынском районе около часу дня.