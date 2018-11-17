В Украине подешевели гречневые крупы

Согласно данным статистического регулятора, цены на гречку опустились на 2,7 процентов, до 16,9 гривен за кг. Кроме того, упала и стоимость капусты - на 9 процентов, до 10,1 гривен за кг. Подешевел картофель и хлебобулочные изделия - на 4,9 и 2,1 процентов соответственно.

Вместе с тем, подорожание настигло следующие продовольственные товары: подорожал рис - на 1 процент, до 24,03 гривен за кг, крупа манная - на 1,1 процент, до 13,3 гривен за кг, яйца - на 2,7 процентов, до 24,9 гривен за десяток и сало - на процентов, до 73,4 грниве за кг.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с 1 января 2019 года в Украине существенно поднимутся тарифы на услуги телевизионных сервисов.