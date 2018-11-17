В Украине подешевели гречневые крупы

В октябре-ноябре месяце в Украине существенно упали цены на социльные продукты питания. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Согласно данным статистического регулятора, цены на гречку опустились на 2,7 процентов, до 16,9 гривен за кг. Кроме того, упала и стоимость капусты - на 9 процентов, до 10,1 гривен за кг. Подешевел картофель и хлебобулочные изделия - на 4,9 и 2,1 процентов соответственно.
Вместе с тем, подорожание настигло следующие продовольственные товары: подорожал рис - на 1 процент, до 24,03 гривен за кг, крупа манная - на 1,1 процент, до 13,3 гривен за кг, яйца - на 2,7 процентов, до 24,9 гривен за десяток и сало - на процентов, до 73,4 грниве за кг.
Как сообщалось в "УРА-Информ", с 1 января 2019 года в Украине существенно поднимутся тарифы на услуги телевизионных сервисов.