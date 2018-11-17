07:00 17.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украину ожидает резкое падение темпов роста ВВП в 2020 году

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста украинской экономики до 3 процентов в год. Об этом говорится в отчете организации Regional Economic Outlook.

Украину ожидает резкое падение темпов роста ВВП в 2020 году

Согласно опубликованной информации, экономика Украины будет расти на уровне 3,5 процентов, но затем Киеву стоит быть готовыми к спаду в связи с наступлением критических сроков выполнения долговых обязательств. 

Рост экономики на уровне 3 процентов и ниже не будет способствовать интенсификации отечественного рынка, что сделает его неконкурентоспособным в сравнении с европейскими игроками.

В Европейском банке реконструкции и развития указывали на умеренный рост украинской экономики, предостерегая Украину от возможности отклонения от политики реформ в период президентских и парламентских выборов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает получить новые кредиты от Международного валютного фонда уже в декабре.


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