Украину ожидает резкое падение темпов роста ВВП в 2020 году

Согласно опубликованной информации, экономика Украины будет расти на уровне 3,5 процентов, но затем Киеву стоит быть готовыми к спаду в связи с наступлением критических сроков выполнения долговых обязательств.

Рост экономики на уровне 3 процентов и ниже не будет способствовать интенсификации отечественного рынка, что сделает его неконкурентоспособным в сравнении с европейскими игроками.

В Европейском банке реконструкции и развития указывали на умеренный рост украинской экономики, предостерегая Украину от возможности отклонения от политики реформ в период президентских и парламентских выборов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает получить новые кредиты от Международного валютного фонда уже в декабре.