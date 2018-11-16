08:38 16.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В следующем году пенсионеров ожидает перерасчет выплат

В Украине с 2019 года стартует автоматическое осовременивания пенсий, которое станет ежегодным. Перерасчет выплат при этом перестанет зависеть от решений правительства.

В следующем году пенсионеров ожидает перерасчет выплат

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

По его словам, с 1 января 2019 года получат очередной перерасчет и осовременивание пенсий военные пенсионеры, а с 1 марта все категории граждан, то есть все пенсионеры получат перерасчет пенсии.

В то же время чиновник отметил, что осовременивание выплат не приведет к увеличению дефицита Пенсионного фонда.

В этом году планируют профинансировать бюджет Пенсионного фонда на уровне предыдущего года, при том что уровень пенсионного обеспечения увеличился, поскольку были пересчитаны пенсии военнослужащим. К тому же, в течение года с изменением прожиточного минимума увеличился размер пенсий у людей, у которых он зависит от размера прожиточного минимума.

“Дефицит и долг пенсионного фонда не увеличился. Мы работаем в рамках запланированных графиков. Наоборот - мы будем сокращать дефицит Пенсионного фонда”, - уточнил вице-премьер.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", украинцы, которые подали документы на субсидию еще несколько недель назад, но до сих пор получают платежки без нее, смогут получить скидку "задним числом".


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