В следующем году пенсионеров ожидает перерасчет выплат

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

По его словам, с 1 января 2019 года получат очередной перерасчет и осовременивание пенсий военные пенсионеры, а с 1 марта все категории граждан, то есть все пенсионеры получат перерасчет пенсии.

В то же время чиновник отметил, что осовременивание выплат не приведет к увеличению дефицита Пенсионного фонда.

В этом году планируют профинансировать бюджет Пенсионного фонда на уровне предыдущего года, при том что уровень пенсионного обеспечения увеличился, поскольку были пересчитаны пенсии военнослужащим. К тому же, в течение года с изменением прожиточного минимума увеличился размер пенсий у людей, у которых он зависит от размера прожиточного минимума.

“Дефицит и долг пенсионного фонда не увеличился. Мы работаем в рамках запланированных графиков. Наоборот - мы будем сокращать дефицит Пенсионного фонда”, - уточнил вице-премьер.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", украинцы, которые подали документы на субсидию еще несколько недель назад, но до сих пор получают платежки без нее, смогут получить скидку "задним числом".