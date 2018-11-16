"Укргаздобыча" заявила о тендере на строительство солнечной электростанции

Об этом сообщила пресс-служба "Укргаздобычи".

Соответствующий тендер объявлен через систему ProZorro в пятницу, 16 ноября. Планируемая мощность станции — 3,078 МВт. Согласно планам госкомпании, строительство должно закончиться до конца 2019 года.

К слову, "Укргаздобыча" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины". Основные направления деятельности компании: добыча природного газа, газоконденсата и нефти. Компания — крупнейший добытчик природного газа в Украине, обеспечивает свыше 70% всей его добычи. В состав АО входит Шебелинский газоперерабатывающий завод, предприятия по производству сжиженных углеводородных газов и сеть из 19 АЗС в Харьковской области.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", "Нафтогаз" планирует инвестировать в "зеленую экономику". С этой целью уже созданы потенциальные проекты, которые сейчас обсуждаются с международными инвесторами.