Украина и Китай обсудят новые авиамаршруты

Для переговоров в Украину прибудут представители Авиационной администрации Китая. О том, какие маршруты авиасообщения станут предметом обсуждения, пока не сообщалось.

Замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань ранее отметил, что украинская делегация в Китае предложила китайской стороне запустить рейсы между Китаем и Украиной еще в начале ноября. Сотрудничество планируется со второй по размеру флота китайской авиакомпании Air China.

Чиновник отметил, что на предложение ввести прямые рейсы в Киев из Пекина и Шанхая представители авиаперевозчика отреагировали позитивно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Антимонопольный комитет Украины оштрафовал международный аэропорт "Киев" на 681 тысячу гривен за нарушение законодательства в сфере защиты экономической конкуренции.