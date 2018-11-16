16:36 16.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина и Китай обсудят новые авиамаршруты

На следующей неделе Китай и Украина обсудят вопрос расширения авиационного сообщения между двумя странами. Об этом сообщила исполнительный директор Украинской ассоциации "Шелкового пути" Ирина Никорак.

Украина и Китай обсудят новые авиамаршруты

Для переговоров в Украину прибудут представители Авиационной администрации Китая. О том, какие маршруты авиасообщения станут предметом обсуждения, пока не сообщалось.

Замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань ранее отметил, что украинская делегация в Китае предложила китайской стороне запустить рейсы между Китаем и Украиной еще в начале ноября. Сотрудничество планируется со второй по размеру флота китайской авиакомпании Air China.

Чиновник отметил, что на предложение ввести прямые рейсы в Киев из Пекина и Шанхая представители авиаперевозчика отреагировали позитивно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Антимонопольный комитет Украины оштрафовал  международный аэропорт "Киев" на 681 тысячу гривен за нарушение законодательства в сфере защиты экономической конкуренции.


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