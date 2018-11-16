ПриватБанк планирует отказаться от валюты

Об этом сообщила заместитель председателя правления банка Галина Пахачук во время выступления на Fitch Rating Annual Conference.

Она отметила, что "ПриватБанку" также понадобятся средства для формирования дополнительных резервов. На данный момент проблемный портфель составляет 84%, а зарезервирован он на 96%. В идеале нужно достичь 100%.

Заместитель председателя также утверждает, что банк не ожидает, что ему будут нужны дополнительные вливания от государства: дорезервирование будет выполнено за счет прибыли Приватбанка.

К слову, ранее ПриватБанк увеличивает портфель гривневых вкладов и одновременно уменьшает пассивы в иностранной валюте.

"Мы допускаем, что уйдет около $ 1 млрд с нынешних $ 3 млрд. Но это будет не быстрый процесс", - сказала Пахачук.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ПриватБанк будет доплачивать клиентам, которые активно пользуются системой MoneyGram для иностранных переводов средств.