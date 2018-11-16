09:15 16.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Отмена повышения тарифов на газ исключена, - Гройсман

В Украине не будут отменять решение о повышении тарифов на газ для населения.

Отмена повышения тарифов на газ исключена, - Гройсман

Правительство не пойдет на поводу у оппозиционных партий, которые требуют отменить повышение тарифов на газ для населения. Об этом в пятницу, 16 ноября, в интервью Reuters заявил премьер-министра Владимира Гройсмана.

Он в очередной раз отметил, что пошел на этот непопулярный шаг для получения дополнительных кредитов Международного валютного фонда. Популизм привел к слабости Украины. Этого нельзя допускать, - добавил Гройсман.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что при решении о повышении тарифов "правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим".

Как сообщал УРА-Информ, 19 октября правительство приняло решение о повышении цены на газ для населения. Согласно решению Кабинета министров, с 1 ноября тарифы подняли на 23,5%. Таким образом, цена газа с 1 ноября составила 8,550 гривен за куб. метр. До этого действовала цена на природный газ для нужд населения в размере 6,9579 гривен за кубический метр.


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