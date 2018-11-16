10:32 16.11.2018 | Экономика | Новости
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Новые переговоры по Brexit с Британией исключены, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель не видит ни малейших оснований для продолжения переговоров об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза. По ее мнению все компромиссы уже достигнуты.

Новые переговоры по Brexit с Британией исключены, - Меркель

Как заявила в четверг, 15 ноября, в Потсдаме глава немецкого правительства, есть документ, одобренный Великобританией и 27 странами ЕС. Поэтому в моем понимании в данный момент вообще не стоит вопрос о том, что мы можем о чем-либо еще дальше договариваться, − пояснила канцлер.

Вместе с тем, по данным издание AFP, появилась информация, что ряд стран Европейского союза недовольны согласованным накануне планом Brexit. Франция, Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Испания могут потребовать внести в соответствующий документ изменения, касающиеся рыбной ловли в британских водах.

По мнению этих стран, данный вопрос должен быть урегулирован уже в соглашении о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

Напомним, в британском парламенте также растет недовольство по поводу проекта соглашения. По данным СМИ, не менее 48 депутатов-консерваторов намерены инициировать голосование о недоверии Терезе Мэй.

Как сообщал УРА-Информ, 15 ноября о своей отставке объявили сразу три министра из правительства Мэй - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб, министр труда Эстер Маквей и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.


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