Новые переговоры по Brexit с Британией исключены, - Меркель

Как заявила в четверг, 15 ноября, в Потсдаме глава немецкого правительства, есть документ, одобренный Великобританией и 27 странами ЕС. Поэтому в моем понимании в данный момент вообще не стоит вопрос о том, что мы можем о чем-либо еще дальше договариваться, − пояснила канцлер.

Вместе с тем, по данным издание AFP, появилась информация, что ряд стран Европейского союза недовольны согласованным накануне планом Brexit. Франция, Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Испания могут потребовать внести в соответствующий документ изменения, касающиеся рыбной ловли в британских водах.

По мнению этих стран, данный вопрос должен быть урегулирован уже в соглашении о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

Напомним, в британском парламенте также растет недовольство по поводу проекта соглашения. По данным СМИ, не менее 48 депутатов-консерваторов намерены инициировать голосование о недоверии Терезе Мэй.

Как сообщал УРА-Информ, 15 ноября о своей отставке объявили сразу три министра из правительства Мэй - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб, министр труда Эстер Маквей и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.