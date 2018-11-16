Нацбанк на пятницу вновь укрепил гривну

Национальный банк Украины по состоянию на пятницу, 16 ноября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2777,4256 грн;
100 евро - 3139,8796 грн.
При этом регулятор установил на 16 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1075.366936;
Серебро - 12.548692;
Платина - 754.533544;
Палладий - 995.304030.
Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 15 ноября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2783,9406 грн;
100 евро - 3144,7393 грн.
Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.