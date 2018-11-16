Нацбанк на пятницу вновь укрепил гривну

НБУ выпустил шестиугольные монеты - ФОТО Национальный банк Украины к столетию Национальной академии наук ввел в оборот серебряные шестигранные монеты. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Во Вьетнаме определились с победительницей конкурса "Мисс Земля - 2018" Конкурсантка из Вьетнама стала обладательницей титула "Мисс Земля - 2018". Об этом говорится на официальной странице конкура в Facebook.

Нацбанк на вторник вновь укрепил курс гривны Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 13 ноября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне: