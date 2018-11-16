Наличный доллар в пятницу снизился еще на четыре копейки

Наличный евро также потерял четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,74 гривен, а евро можно купить по 31,78 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27, 00 - 27,93, продажи 27,83 - 28,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,74, продажи - 28,95 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,57 - 31,65, продажи 31,55 - 32,49 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,33, продажи - 31,78 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,18, продажи - 4,10 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,83, продажи 4,24 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 15 ноября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на пять копеек. Наличный евро также потерял пять копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,78 гривен, а евро можно было купить 31,82 гривен.