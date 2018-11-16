15:59 16.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Херсонские перевозчики подняли тарифы на проезд самостоятельно

В Херсоне перевозчики самовольно подняли тариф с шести установленных судом гривен до восьми. Об этом сообщают местные СМИ.

Херсонские перевозчики подняли тарифы на проезд самостоятельно

Отмечается, что из имеющихся в автопарке 489 маршруток, на работу выехали только 77. Многие частные предприятия не выпустили в рейс ни одного автобуса.

Херсонские активисты просят у городского главы Владимира Николаенко и руководства гортрансуправления расторгнуть договоры с маршрутчиками, не выехавшими на рейсы и уволить директора КП Херсонкоммунтранссервис за способствование забастовке.

Иск депутата горсовета Дмитрия Ильченко о приостановлении действия нового тарифа на перевозку в шесть гривен вместо четырех был удовлетворен Херсонским окружным административным судом 9 ноября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Черкассах второй день подряд водители маршруток не выходят на работу. Из забастовки в городе образовался транспортный коллапс. Перевозчики требуют поднять стоимость проезда с четырех до пяти гривен и обвиняют городские власти в задолженности за перевозку льготников.


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