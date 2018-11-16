Кабмин еще не вернул в Раду проект государственного бюджета - профильный комитет

Профильный комитет готов рассмотреть проект государственного бюджета в среду. Заседание начнется в три часа дня. Однако, Министерство финансов пока не вернуло в Раду согласованный текст проекта с теми поправками, которые предлагалось внести в бюджет во втором чтении.

Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщил журналистам заместитель главы комитета по вопросам бюджета Сергей Мельник. По его словам, сначала народные депутаты рассмотрят изменения в Бюджетный и Налоговый кодекс.

В повестке дня проект государственного бюджета на 2019 год стоит на четверг. Но пока документа нет. Мы подали в Минфин выводы и предложения. Для нас важно увидеть, что они принимают, а что отклоняют. Сейчас он еще не поступил в комитет, - пояснил он, добавив, что не видел пока даже первой страницы.

То есть, даже нет письма, что они нам его передали. Как только он зайдет официально, рассмотрим наши выводы и предложения и соответственно позицию Минфина, - рассказал политик.

Напомним, Кабмин на заседании 14 ноября одобрил проект закона о государственном бюджете на 2019 для рассмотрения во втором чтении Верховной радой.

Как сообщал УРА-Информ, глава парламента Андрей Парубий уверен, что парламент перейдет к рассмотрению госбюджета на 2019 год 22 ноября.