12:33 16.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин еще на год намерен отсрочить переход к накопительным пенсиям

Кабинет министров Украины намерен отстрочить до 1 января 2020 года внедрение системы обязательного накопительного пенсионного страхования. Соответствующий проект закона утвержден и направлен на рассмотрение Верховной рады.

Кабмин еще на год намерен отсрочить переход к накопительным пенсиям

Как сообщает в пятницу, 16 ноября, "Громадське", согласно действующему законодательству, введение накопительного пенсионного страхования должно было начаться с 1 января 2019 года. Вместе с тем, Кабмин предлагает перенести эту систему на следующий год.

Документ, в частности, отмечает, что концепция накопительного уровня пенсионной системы заключается в том, что каждый гражданин будет откладывать средства на свою собственную пенсию. Вместе с тем предполагается, что в течение времени трудовой деятельности пенсионные сбережения украинцев будут умножаться за счет инвестиций. Ожидается, что это создаст дополнительный инвестиционный ресурс в экономике Украины.

Документом также предлагается изменения по стоимости доставки пенсий "Укрпочтой", при этом расходы предлагается покрывать из госбюджета.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что в Украине есть все условия для запуска накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования. Там надо внести точечные изменения по защите накоплений граждан в государственных Пенсионных фондах во втором уровне страхования, но в целом, пенсионная система готова к внедрению второго уровня, - рассказал он.


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