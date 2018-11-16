07:59 16.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман надеется, что новый кредит от МВФ будет в декабре

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает получить новые кредиты от Международного валютного фонда уже в декабре.

Гройсман надеется, что новый кредит от МВФ будет в декабре

Как заявил глава правительства в интервью Reuters, кредит от Фонда будет получен, когда власти окончательно утвердят бюджет-2019. При этом Гройсман заверил, что деньги от МВФ позволять обеспечить стабильность в стране и помогут продолжить реформ.

Да. Мы рассчитываем на транш в декабре, - сказал премьер-министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ссылаясь на слова директора пресс-офиса МВФ Джерри Райс, исполнительный совет Международного валютного фонда планирует собраться для принятия решения о запуске новой программы Stand-by для Украины, то есть, фактически, выделения первого транша, до конца 2018 года.

Заседание Исполнительного совета состоится позже в 2018 году, после имплементации украинской стороной предыдущих действий, которые позволят утвердить в парламенте бюджет на 2019 год и увеличить тарифы на отопление согласно достигнутому соглашению, - заявил он.


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