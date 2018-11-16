Евростат спрогнозировал начала роста темпов инфляции в 2019 году

В начале года прогнозы экспертов не выходили за рамки 1,7 процентов, однако из-за американских санкций европейский бизнес вынужден был пересмотреть стратегии развития, начав процесс переориентации рынков сбыта. Это, в свою очередь, и стало главной причина роста темпов инфляции.

Наибольший вклад в годовой уровень инфляции в еврозоне оказали цены на энергетику, услуги, продукты питания, алкоголь и табак и неэнергетические ресурсы. Не исключено, что некоторые государства, входящие в состав еврозоны могут пересмотреть политику "открытых границ", что предусматривает возможность введения акцизов и пошлин на инфляционные товары.

Как сообщалось в "УРА-Информ", согласно данным Государственный службы статистики, инфляция в Украине выросла на два процента. Сейчас она составляет семь процентов.