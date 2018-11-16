22:32 16.11.2018 | Экономика | Новости
100208175:roman

Евростат спрогнозировал начала роста темпов инфляции в 2019 году

Евросоюз спрогнозировал рост инфляции до 3 процентов на 2019 год. Об этом свидетельствуют данные Евростата. 

Евростат спрогнозировал начала роста темпов инфляции в 2019 году

В начале года прогнозы экспертов не выходили за рамки 1,7 процентов, однако из-за американских санкций европейский бизнес вынужден был пересмотреть стратегии развития, начав процесс переориентации рынков сбыта. Это, в свою очередь, и стало главной причина роста темпов инфляции. 

Наибольший вклад в годовой уровень инфляции в еврозоне оказали цены на энергетику, услуги, продукты питания, алкоголь и табак и неэнергетические ресурсы. Не исключено, что некоторые государства, входящие в состав еврозоны могут пересмотреть политику "открытых границ", что предусматривает возможность введения акцизов и пошлин на инфляционные товары. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", согласно данным Государственный службы статистики, инфляция в Украине выросла на два процента. Сейчас она составляет семь процентов. 


Поделиться
Читайте также:
 
Королева Иордании одевается в украинских брендовых магазинах - ФОТО Назван лучший фильм 2018 года "Луч света в темном царстве": ЕСПЧ поддержал Навального Королевская библиотека в Рио названа "Четвертым чудом света" в Латинской Америке
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив