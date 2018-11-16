Электронная виза в Украине будет стоить 85 долларов

С 1 января 2019 года стоимость оформление электронной визы составит 85 долларов. Об этом стало известно из постановления Кабинета министров Украины.
Постановлением, которое принято Кабмином, предусмотрены изменения в правилах оформления виз для въезда в Украину и перемещений через страну. С нового года размер консульского сбора вырастет с 65 до 85 долларов.
Помимо этого, будет введена система электронных виз для поездок в Украину для разных целей. Среди них частные цели, для лечения, деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта и также для представителей СМИ.
Оформление иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через украинскую границу в международных аэропортах "Борисполь", "Киев" и "Одесса" будет отменено из-за того, что с апреля 2018 МИД оформляет электронные визы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", начиная со 2 ноября 2018 года вступает в силу соглашение между Украиной и Катаром о взаимной отмене визовых требований. Но в случае пребывания дольше 90 дней в Катаре гражданам Украины необходимо будет получать визу в представительстве этой страны.