Электронная виза в Украине будет стоить 85 долларов

Постановлением, которое принято Кабмином, предусмотрены изменения в правилах оформления виз для въезда в Украину и перемещений через страну. С нового года размер консульского сбора вырастет с 65 до 85 долларов.

Помимо этого, будет введена система электронных виз для поездок в Украину для разных целей. Среди них частные цели, для лечения, деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта и также для представителей СМИ.

Оформление иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через украинскую границу в международных аэропортах "Борисполь", "Киев" и "Одесса" будет отменено из-за того, что с апреля 2018 МИД оформляет электронные визы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", начиная со 2 ноября 2018 года вступает в силу соглашение между Украиной и Катаром о взаимной отмене визовых требований. Но в случае пребывания дольше 90 дней в Катаре гражданам Украины необходимо будет получать визу в представительстве этой страны.