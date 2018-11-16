11:36 16.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100208110:test

Электронная виза в Украине будет стоить 85 долларов

С 1 января 2019 года стоимость оформление электронной визы составит 85 долларов. Об этом стало известно из постановления Кабинета министров Украины.

Электронная виза в Украине будет стоить 85 долларов

Постановлением, которое принято Кабмином, предусмотрены изменения в правилах оформления виз для въезда в Украину и перемещений через страну. С нового года размер консульского сбора вырастет с 65 до 85 долларов.

Помимо этого, будет введена система электронных виз для поездок в Украину для разных целей. Среди них частные цели, для лечения, деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта и также для представителей СМИ.

Оформление иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через украинскую границу в международных аэропортах "Борисполь", "Киев" и "Одесса" будет отменено из-за того, что с апреля 2018 МИД оформляет электронные визы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", начиная со 2 ноября 2018 года вступает в силу соглашение между Украиной и Катаром о взаимной отмене визовых требований. Но в случае пребывания дольше 90 дней в Катаре гражданам Украины необходимо будет получать визу в представительстве этой страны.


Поделиться
Читайте также:
 
Киевлян просят не паниковать 20-22 ноября, в столице пройдут масштабные учения Песня украинской группы Kazka возглавила российские хит-парады В Кувейте запретили культовый роман Достоевского В Зимбабве взорвался автобус, погибли 42 человека
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив