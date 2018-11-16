АМКУ оштрафовал аэропорт "Киев" на почти 0,7 млн гривен

По данным АМКУ, штрав на компанию "Мастер-Авиа" составляет 1,8 миллиона гривен. В частности, она осуществляет на сегодняшний день управление аэропортом в рамках инвестиционного соглашения на 49 лет, которое заключили еще в 2010 году.

"КП "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) на 681 019 грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий", - говорится в сообщении комитета

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в конце марта 2019 года возобновит работу терминал F аэропорту "Борисполь". В целом, в 2018 году на возобновление работы терминала F потратят около 60 млн гривен, в следующем - еще около 30 млн. В общей сложности в терминал инвестируют около 100 млн гривен.