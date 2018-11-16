В 2018 году Украина войдет в топ-10 мировых экспортеров молочной продукции

Представитель Минагропрома считает, что это должно случиться, так как в стране начало развиваться животноводство. Надои растут, как и показатель продуктивности животных, что является хорошим признаком.

Мартынюк заявил, что ведомство сохранит систему государственной поддержки АПК в 2019 и пересмотрит ошибки, которые были допущены в течение этого года.

Со слов замминистра, планируется изменение механизмов доставки денег, чтобы увеличить количество субъектов, работающих в сфере, которые получат средства на развитие животноводства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина в январе-октябре 2018 года экспортировала черных металлов на 8,484 млрд. долларов. Помимо этого, Украина в январе-октябре 2018 года экспортировала изделий из черных металлов на 933,3 миллиона долларов, а импортировала — на 797,935 млн миллиона долларов.