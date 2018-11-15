Задолженность по зарплате в Украине составляет более 2,5 миллионов гривен

Таким данные в четверг, 15 ноября, опубликовала пресс-служба Верховной Рады, ссылаясь на данные Министерства социальной политики. Как говорится в сообщении, почти половина общей суммы задолженности - 1 224,2 миллионов гривен - это не выплаченная зарплата сотрудников предприятий, находящихся в сфере управления центральных органов исполнительной власти.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Минюст задолженность по выплате заработной платы в Украине по исполнительным производствам составляет около 500 миллионов гривен. При этом задолженность перед сотрудниками угольной промышленности составляет незначительную часть - чуть более девяти миллионов гривен.