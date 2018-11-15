10:15 15.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100207997:Polishuk

Задолженность по зарплате в Украине составляет более 2,5 миллионов гривен

По состоянию на сегодняшний день общая сумма долгов по зарплате составляет 2 565,3 миллионов гриве. При этом треть из этой суммы составляют долги сотрудникам экономически активных предприятий.

Задолженность по зарплате в Украине составляет более 2,5 миллионов гривен

Таким данные в четверг, 15 ноября, опубликовала пресс-служба Верховной Рады, ссылаясь на данные Министерства социальной политики. Как говорится в сообщении, почти половина общей суммы задолженности - 1 224,2 миллионов гривен - это не выплаченная зарплата сотрудников предприятий, находящихся в сфере управления центральных органов исполнительной власти.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Минюст задолженность по выплате заработной платы в Украине по исполнительным производствам составляет около 500 миллионов гривен. При этом задолженность перед сотрудниками угольной промышленности составляет незначительную часть - чуть более девяти миллионов гривен.


Поделиться
Читайте также:
 
Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа Актер "Дизель шоу" попал в аварию В Перу заключенные взяли в заложники охранников тюрьмы В Николаеве на взятке попался чиновника горсовета - ФОТО
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив