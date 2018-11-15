ВВП Германии впервые за три года сократился

Как сообщает в четверг, 15 ноября, Deutsche Welle, ссылаясь на данные Федерального статистического ведомство в Висбадене, во втором квартале 2018 года экономика ФРГ выросла на 0,5%, а в первом квартале - на 0,4%.

Вместе с тем статистики объяснили падение ВВП в третьем квартале, в первую очередь, внешнеэкономическими факторами. По их мнению объем экспорта из Германии в период с июля по сентябрь сократился. В то же время объем импорта в этот период увеличился.

Экономисты назвали нынешнее снижение объема ВВП в Германии не началом рецессии, а временным сбоем, вызванным, в частности, рекордными убытками автопрома.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, рост валовог внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 2,8%, по отношению ко второму кварталу текущего года - на 0,4%.