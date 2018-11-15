14:58 15.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100208041:test

В Украине слабый прогресс борьбы с коррупцией, - МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирных банк (ВБ) заявили о низкой результативности усилий украинских властей в борьбе с коррупцией. Об этом сообщают украинские СМИ.

В Украине слабый прогресс борьбы с коррупцией, - МВФ

Постпред МВФ в Украине Йост Люнгман отметил, что в стране не привлечен к ответственности за коррупцию ни один известный госслужащий.

Он похвалил Украину за существенный прогресс в учреждении антикоррупционных органов, но разочаровался в бездеятельности властей, несмотря на то, что наше государство воспринимается миром как страна с высоким уровнем коррупции.

Директор ВБ по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что высокий уровень украинской коррупции удерживает инвесторов от заключения потенциальных сделок. Она отметила, что верховенство личных решений вместо верховенства права являетя ключевым фактором в этом вопросе.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Международный валютный фонд на несколько лет снизил ставку роста ВВП в Украине. Согласно обзору мировой экономики в 2019 году ВВП упадет до 2,7% с 3,3%, прогнозируемых в апреле. Кроме того, ведомство ухудшило такие же показатели на 2020 год до 3,4% с 4%, однако улучшил этот показатель к концу 2018 года до 3,5% с 3,2%.


Поделиться
Читайте также:
 
За три месяца партии потратили на рекламу 200 млн гривен ВСК продолжит расследование по делу Гандзюк в закрытом режиме Нетаньяху лишился своего министра обороны В украинском спорте усилят борьбу с допингом
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив