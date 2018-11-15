В Украине слабый прогресс борьбы с коррупцией, - МВФ

Постпред МВФ в Украине Йост Люнгман отметил, что в стране не привлечен к ответственности за коррупцию ни один известный госслужащий.

Он похвалил Украину за существенный прогресс в учреждении антикоррупционных органов, но разочаровался в бездеятельности властей, несмотря на то, что наше государство воспринимается миром как страна с высоким уровнем коррупции.

Директор ВБ по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что высокий уровень украинской коррупции удерживает инвесторов от заключения потенциальных сделок. Она отметила, что верховенство личных решений вместо верховенства права являетя ключевым фактором в этом вопросе.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Международный валютный фонд на несколько лет снизил ставку роста ВВП в Украине. Согласно обзору мировой экономики в 2019 году ВВП упадет до 2,7% с 3,3%, прогнозируемых в апреле. Кроме того, ведомство ухудшило такие же показатели на 2020 год до 3,4% с 4%, однако улучшил этот показатель к концу 2018 года до 3,5% с 3,2%.