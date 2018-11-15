23:27 15.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Одессе с декабря поднимают тарифы на проезд в троллейбусах и трамваях

Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета решил повысить тарифы на проезд в троллейбусах и трамваях.

В Одессе с декабря поднимают тарифы на проезд в троллейбусах и трамваях

С 1 декабря цены в городском транспорте поднимутся с трех до пяти гривен за поездку. Как сообщила пресс-служба горсовета, повышение тарифа обусловлено ростом цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, и увеличением размера минимальной заработной платы.

При этом горсовет сохранит все существующие льготы на проезд в городском электротранспорте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте Тернополя. Теперь стоимость проезда в тернопольских троллейбусах составит пять гривен, независимо от формы расчета, а в маршрутках и автобусах - шесть гривен.


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