В Одессе с декабря поднимают тарифы на проезд в троллейбусах и трамваях

С 1 декабря цены в городском транспорте поднимутся с трех до пяти гривен за поездку. Как сообщила пресс-служба горсовета, повышение тарифа обусловлено ростом цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, и увеличением размера минимальной заработной платы.

При этом горсовет сохранит все существующие льготы на проезд в городском электротранспорте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте Тернополя. Теперь стоимость проезда в тернопольских троллейбусах составит пять гривен, независимо от формы расчета, а в маршрутках и автобусах - шесть гривен.