ПриватБанк планирует доплачивать за международные переводы

Соответствующая информация была опубликована на сайте компании.

Такой своеобразной кешбэк будет действовать с 15 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года. Нужно лише пройти регистрацию на сайте банка. Потом люди, которые активно пользуются данной системой, смогут получить 100 гривен за каждую транзакцию.

Переводитьденьги можна любым способом: Интернет-банк Приват24, мобильное приложение Privat24, терминал самообслуживания или банкомат.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", крупнейшая платежная система Японии JCB заинтересована в выходе на украинский рынок. JCB является одной из пяти крупнейших платежных систем мира.