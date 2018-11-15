Правительство Британии одобрило проект по Brexit, дискуссия продолжится в парламенте

Как сообщают британские СМИ, премьер-министр Тереза Мэй по итогам пятичасового совещания с министрами заявила, что документ отвечает интересам Британии и является лучшим из того, что можно было согласовать с Брюсселем. Дискуссия на заседании была "продолжительной" и "страстной", - заявила она.

Таким образом, документ определяет временные условия нахождения Великобритании в таможенном союзе и едином рынке. Лондон будет применять европейские нормы регулирования и прежние таможенные тарифы. В дальнейшем стороны будут стремиться к заключению соглашения о свободной торговле. Вместе с тем формально выйдя из ЕС, Британия по-прежнему будет связана с ним широким спектром обязательств и должна будет соблюдать правила, на которые никак не сможет влиять.

В то же время СМИ пишут о глубоком расколе в кабинете по итогам заседания. По данным издания Financial Times, один из министров назвал соглашение, "худшим на свете". В свою очередь журналист газеты Daily Telegraph Кристофер Хоуп сообщил в своем Twitter, что во время пятичасового обсуждения проекта 11 из 29 членов правительства высказывали возражения против условий соглашения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Евросоюз и британское правительство опубликовали в ночь на четверг полный проект соглашения, состоящий из 185 статей, трех протоколов и нескольких приложений, а также проект совместной политической декларации.

Документы охватывают права граждан ЕС в Великобритании и подданных Великобритании в ЕС; урегулирование финансовых отношений между сторонами; упорядоченный выход Великобритании из ЕС с учетом ситуации в различных секторах.

Переходный период в рамках Brexit продлится, согласно условиям проекта соглашения, с марта будущего года до 31 декабря 2020 года.