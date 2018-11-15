18:50 15.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ выпустил шестиугольные монеты - ФОТО

Национальный банк Украины к столетию Национальной академии наук ввел в оборот серебряные шестигранные монеты. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ выпустил шестиугольные монеты - ФОТО

Как отмечается, НБУ ввел в обращение четыре памятные монеты, среди них: монеты Эра мира, Эра перемен, Эра технологий и Человек, время, пространство.

Примечательно, что все монеты изготовлены из серебра 999 пробы и имеют номинал пять гривен. Тираж каждой монеты составляет четыре тысячи штук. В свою очередь масса драгоценного металла в каждой монете составляет 15,55 г.

В пресс-службе регулятора добавили, что стоимость набора - 2536 гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Национальный банк Украины сегодня утром четвертого сентября, объявил аукцион по продаже валюты объемом до 100 млн долларов.


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