НБУ выпустил шестиугольные монеты - ФОТО

Как отмечается, НБУ ввел в обращение четыре памятные монеты, среди них: монеты Эра мира, Эра перемен, Эра технологий и Человек, время, пространство.

Примечательно, что все монеты изготовлены из серебра 999 пробы и имеют номинал пять гривен. Тираж каждой монеты составляет четыре тысячи штук. В свою очередь масса драгоценного металла в каждой монете составляет 15,55 г.

В пресс-службе регулятора добавили, что стоимость набора - 2536 гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины сегодня утром четвертого сентября, объявил аукцион по продаже валюты объемом до 100 млн долларов.