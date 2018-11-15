Назван объем необходимых Украине золотовалютных резервов

Об этом заявил постоянный представитель МВФ Украине Йоста Люнгман на ежегодной конференции Fitch Ratings.

Согласно его словам, в данный момент резервы в 18 млрд долларов покрывают три месяца будущего импорта Украины. Однако несмотря на это, резервы должны составлять 30 млрд долларов.

Вместе с тем Люнгман заявил, что политика Национального банка Украины по покупке валюты в резервы является правильной.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирных банк (ВБ) заявили о низкой результативности усилий украинских властей в борьбе с коррупцией.

Постпред МВФ в Украине Йост Люнгман отметил, что в стране не привлечен к ответственности за коррупцию ни один известный госслужащий.