17:30 15.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100208046:labazovych

Назван объем необходимых Украине золотовалютных резервов

По состоянию на 15 ноября 2018 года в Киеве пока остается низкий уровень международных резервов. Так, чтобы стабилизировать ситуацию, украинское государство должно располагать ресурсами на уровне 30 млрд долларов.

Назван объем необходимых Украине золотовалютных резервов

Об этом заявил постоянный представитель МВФ Украине Йоста Люнгман на ежегодной конференции Fitch Ratings.

Согласно его словам, в данный момент резервы в 18 млрд долларов покрывают три месяца будущего импорта Украины. Однако несмотря на это, резервы должны составлять 30 млрд долларов. 

Вместе с тем Люнгман заявил, что политика Национального банка Украины по покупке валюты в резервы является правильной.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирных банк (ВБ) заявили о низкой результативности усилий украинских властей в борьбе с коррупцией. 

Постпред МВФ в Украине Йост Люнгман отметил, что в стране не привлечен к ответственности за коррупцию ни один известный госслужащий.


Поделиться
Читайте также:
 
Хакеры вновь атаковали сайт МинВОТ В Луцке похитили гранитные плиты с мемориала Вечной Славы В Луганской области обстреляли хутор с мирными жителями – ФОТО Facebook позволит пользователям удалять отправленные сообщения
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив