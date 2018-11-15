Назван объем необходимых Украине золотовалютных резервов

По состоянию на 15 ноября 2018 года в Киеве пока остается низкий уровень международных резервов. Так, чтобы стабилизировать ситуацию, украинское государство должно располагать ресурсами на уровне 30 млрд долларов.
Об этом заявил постоянный представитель МВФ Украине Йоста Люнгман на ежегодной конференции Fitch Ratings.
Согласно его словам, в данный момент резервы в 18 млрд долларов покрывают три месяца будущего импорта Украины. Однако несмотря на это, резервы должны составлять 30 млрд долларов.
Вместе с тем Люнгман заявил, что политика Национального банка Украины по покупке валюты в резервы является правильной.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирных банк (ВБ) заявили о низкой результативности усилий украинских властей в борьбе с коррупцией.
Постпред МВФ в Украине Йост Люнгман отметил, что в стране не привлечен к ответственности за коррупцию ни один известный госслужащий.