МВФ рассчитывает на принятие бюджета для продолжения программы поддержки Украины

Власти страны продолжают работать над выполнением предварительных условий, необходимых для дальнейшего утверждения новой программы советом директоров. Мы ожидаем, что совет директоров рассмотрит программу позже еще в этом году.

Об этом в четверг, 15 ноября, во время традиционного брифинга в Вашингтоне сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

Напомним, миссия МВФ и власти Украины в конце октября достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

В результате правительство Украины 19 октября приняло решение поднять с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения на 23,5%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международный валютный фонд и Всемирных банк заявили о низкой результативности усилий украинских властей в борьбе с коррупцией. Постпред МВФ в Украине Йост Люнгман отметил, что в стране не привлечен к ответственности за коррупцию ни один известный госслужащий.