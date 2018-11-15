Кабмин предлагает привязать зарплату к сложности работы

Соответствующий законопроект был одобрен в среду, 14 ноября, на заседании Кабмина. После доработки законопроект будет отправлен на голосование в Верховную Раду.

Cогласно законопроекту, планируется ряд изменений. В частности, увеличить с первого января 2019 года максимальную величину начисления ЕСВ с 15 до 25 минимальных зарплат. Также планируют установить регрессивную шкалу уплаты ЕСВ для зарплат, превышающих такую ​​максимальную величину. При этом минимальная ставка будет пять процентов, а максимальная - 22%.

А главное, законопроект предлагает внести изменения в трудовой кодекс в раздел принципа дифференциации зарплат. Так, зарплаты планируют распределять в зависимости от сложности, квалификационного уровня, условий работы и степени ответственности сотрудника.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", по состоянию на сегодняшний день общая сумма долгов по зарплате составляет 2 565,3 миллионов гривен.