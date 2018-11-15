Глава "Нафтогаза" объяснил отказ компании от евробондов на 1 млрд долларов

По словам Коболева, выпускать новые пятилетние долговые обязательства сейчас не в интересах компании. Это обусловлено высоким потенциалом привлечения средств на международных рынках.

Он также добавил, что НАК "Нафтогаз" в данный момент внимательно следит за рыночной ситуацией, планируя вернуться к вопросу размещения на внешних рынках, когда появятся более благоприятные условия.

Известно, что предприятие получало от инвесторов предложение выкупить евробонды с доходом в 10,9% годовых сроком на пять лет.

Стоит отметить, что решение о привлечении "Нафтогазом" внешнего кредита на сумму до одного млрд долларов согласовал Кабинет министров Украины во время заседания 24 октября. Для получения денег компания должна была выпустить и разместить свои облигации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", государственная компани "Нафтогаз Украины" отказалась подписывать договоры на поставку газа для начала отопительного сезона с 22 теплоснабжающими предприятиями Украины. Причиной стало то, что у компаний существенно накопились долги, и они не смогли их реструктуризировать.