21:15 15.11.2018 | Экономика | Новости
100208061:Polishuk

ЕС введет санкции против пятерых человек, ответственных за выборы на Донбассе

Европейский союз может ввести санкции против лиц, ответственных за так называемые "выборы" на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. В список могут войти пять человек.

ЕС введет санкции против пятерых человек, ответственных за выборы на Донбассе

Об этом в четверг, 15 ноября, в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка. По его словам, министры иностранных дел Евросоюза должны принять решение в понедельник, 19 ноября.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал новый пакет санкций против причастных к проведению "выборов" на оккупированной территории Донбасса, а также украинских компаний, которые сотрудничают с Российской Федерацией.

Как сообщал УРА-Информ, в МИД Украины заявили, что результаты "выборов" на Донбассе не создают никаких правовых последствий и не будут признаны.


Поделиться
Читайте также:
 
Порошенко велел в течении нескольких часов включить отопление в Смиле МВФ рассчитывает на принятие бюджета для продолжения программы поддержки Украины Нацбанк на пятницу вновь укрепил гривну Армрестлер Олег Жох находится в коме после ДТП
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив