ЕС введет санкции против пятерых человек, ответственных за выборы на Донбассе

Об этом в четверг, 15 ноября, в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка. По его словам, министры иностранных дел Евросоюза должны принять решение в понедельник, 19 ноября.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал новый пакет санкций против причастных к проведению "выборов" на оккупированной территории Донбасса, а также украинских компаний, которые сотрудничают с Российской Федерацией.

Как сообщал УРА-Информ, в МИД Украины заявили, что результаты "выборов" на Донбассе не создают никаких правовых последствий и не будут признаны.