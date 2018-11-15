16:36 15.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Экспорт электроэнергии увеличился на 27% с начала года

С января по октябрь 2018 года Украина экспортировала электроэнергию на сумму 266,11 млн долларов. Об этом сообщают данные Государственной фискальной службы Украины.

Экспорт электроэнергии увеличился на 27% с начала года

Только в октябре на экспорте электроэнергии Украина заработала 28,73 млн долларов. Большая часть доходов принесена поставками в Венгрию – 154,69 млн долларов, в Польшу – 62,68 млн долларов и в Молдову – 42,17 млн долларов.

Сообщается, что в денежном эквиваленте экспорт украинской электроэнергии с начала года увеличился на 27,1% по сравнению с 2017 годом.

За этот же период Украина импортировала электроэнергии из Беларуси, Молдовы и России на1,22 млн долларов.

Известно, что Украина в 2018 году планировала увеличить экспорт электроэнергии на 13,3% , что составялет 0,689 млрд кВт-ч, по сравнению с 2017 годом – до 5,855 млрд кВт-ч.  

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина в январе-октябре 2018 года экспортировала черных металлов на 8,484 млрд. долларов. Среди позиций экспортной товарной группы наибольшие денежные поступления традиционно обеспечили экспорт плоского проката, полуфабрикатов и прутков из углеродистой стали.


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