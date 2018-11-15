13:32 15.11.2018 | Экономика | Новости
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Британский фунт резко упал после отставки трех министров

Курс фунта стерлингов в четверг, 15 ноября, во время торгов демонстрирует максимальное за последних 17 месяцев падение.

Британский фунт резко упал после отставки трех министров

Британская валюта падает на новости об отставке сразу три министра из-за несогласия с проектом соглашения Великобритании и Европейского союза по Brexit.

По состоянию на 12:22 фунт уже упал к доллару США на 1,8%, до 1,2762 долларов за фунт. Британская валюта практически полностью нивелировала рост с начала года.

Напомним, в отставку подали министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара и министр труда и пенсионного обеспечения Эстер Маквей.

Как сообщал УРА-Информ, проект соглашения с ЕС еще будет рассматриваться парламентом Великобритании и должен быть одобрен странами Евросоюза.


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