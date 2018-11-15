Кабмин утвердил еще 55 инвестпроектов регионального развития

Все они будут финансироваться за счет Государственного фонда регионального развития в 2018 году. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщил журналистам вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

По его словам, эти деньги будут направлены на строительство в регионах детсадов, школ, медицинских учреждений, развитие спортивной инфраструктуры, восстановление мостовой и дорожной инфраструктуры, объектов водоснабжения и водоотведения. Подавляющее большинство проектов будет завершено в 2018 году, - заверил он, добавив, в регионах, в частности, будет реализовано 14 объектов образования, четыре объекта здравоохранения и социальной защиты населения, 19 объектов спорта, четыре объекта дорожно-транспортной инфраструктуры и три объекты культуры.

При этом в список включено проекты, которые были предоставлены на рассмотрение Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областными и Киевской городской администрациями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет Министров Украины в среду, 14 ноября, утвердил дополнительный перечень снятых с вооружения боеприпасов, подлежащих утилизации. Соответствующее решение было принято на заседании. Таким образом, согласно документу, в Украине будет проведена утилизация около 3,8 тысяч тонн избыточных боеприпасов, которые сняты с вооружения и не имеют перспективы возвращения в боевой состав.