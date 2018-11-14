16:08 14.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине насчитали почти полторы сотни "зарплатных" миллионеров

В Украине по состоянию на сентябрь 134 сотрудника различных предприятий получили зарплату за месяц в размере от 1 до 24,9 млн гривен. Об этом сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева на правительственном заседании в среду, 14 ноября.

В Украине насчитали почти полторы сотни

Чиновник заявил, что среди бухгалтеров, которым начисляется единый социальный взнос, насчитали 1657 зарплатных миллионеров, а среди лиц, имеющих статус особы с инвалидностью, - 1041 человек.

Стоит отметить, что средняя месячная зарплата четырех миллионов сотрудников предприятий не превышает четырех тысяч гривен. Общая сумма их зарплат в сентябре составила11,7 млн гривен. Большая часть из них уклоняется от налогов. 

"Таким образом, люди с низкой зарплатой заплатили социальный взнос со всей суммы заработка, в то время как 51 тысяча не самых бедных граждан заплатили ЕСВ только 40% своей зарплаты", - подытожил Рева.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в октябре текущего года денежная база Украины выросла на 0,2%. По состоянию на 1 ноября она достигла 425,018 миллиардов гривен.


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