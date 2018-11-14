В ЕС снижают стоимость телефонных звонков

Как сказано на сайт ЕП, новые тарифы вступят в силу после формального утверждения Советом ЕС, а именно с 15 мая 2019 года. По новому законодательству с 15 мая 2019 года стоимость звонков в другую страну ЕС ограничивается 19 центами за минуту и 6 центами за текстовое сообщение, что делает их доступными для каждого, кто остается в контакте с близкими в других странах-членах ЕС.

Изменения также предусматривают лучшую защиту пользователей смартфонов, включая пользователей веб-сервисов и ужесточают требования к безопасности, включая шифрование.

Также вводится право сохранять номер телефона на срок до одного месяца после прекращения действия договора и право на возмещение неиспользованного предоплаченного кредита при прекращении договора, а также компенсацию в случае задержки или злоупотребления переключением.

Кроме того, государствам-членам придется способствовать развертыванию сетей 5G, сделав соответствующий спектр доступным к 2020 году, чтобы достичь цели "Плана действий ЕС 5G" о наличии сети 5G в по меньшей мере одном большом городе в каждой стране ЕС до 2020 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 ноября " Укртелеком" начал двухэтапное повышения тарифа, которое компания утвердила в НКРСИ еще летом этого года. Так, в городах стоимость услуг связи вырастет на 17%, в селах - на 18,8%. Следующее повышение ожидается в январе 2019 года. Согласно плану повышения цен на этот раз тарифы вырастут еще 2-9 гривен.