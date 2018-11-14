Нацбанк на среду поднял доллар на копейку

Национальный банк Украины по состоянию на среду, 14 ноября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2791,8162 грн;
100 евро - 3143,8642 грн.
При этом регулятор установил на 14 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1074.908499;
Серебро - 12.709864;
Платина - 764.746389;
Палладий - 999.914865.
Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 13 ноября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2789,1641 грн;
100 евро - 3143,3561 грн.
Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.