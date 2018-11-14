Нацбанк на среду поднял доллар на копейку

НБУ планирует изменить правила валютного регулирования Национальный банк Украины предлагает в рамках внедрения новаций в валютном регулировании позволить украинскому бизнесу и населению инвестировать за рубеж. На первых порах планируют установить электронный лимит.

Нацбанк на четверг вновь поднял курс гривны Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 8 ноября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Доллар на наличном рынке в понедельник продолжает снижаться В обменных пунктах Украины в понедельник, 12 ноября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем потерял две копейки.