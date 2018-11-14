07:00 14.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на среду поднял доллар на копейку

Национальный банк Украины по состоянию на среду, 14 ноября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на среду поднял доллар на копейку

100 долл - 2791,8162 грн;

100 евро - 3143,8642 грн.

При этом регулятор установил на 14 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1074.908499;

Серебро - 12.709864;

Платина - 764.746389;

Палладий - 999.914865.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 13 ноября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2789,1641 грн;

100 евро - 3143,3561 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.


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