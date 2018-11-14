Наличный доллар в среду снизился на три копейки

Наличный евро набрал восемь копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,83 гривен, а евро можно купить по 31,87 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27, 00 - 28,04, продажи 27,94 - 29,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,83, продажи - 28,04 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 32,00, продажи 31,55 - 32,40 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,32, продажи - 31,87 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,10, продажи - 4,09 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,81, продажи 4,20 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 13 ноября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на две копейки. Наличный евро потерял 29 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,86 гривен, а евро можно было купить по 31,79 гривен.