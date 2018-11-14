"Нафтогаз" не подписал договоры с 22 компаниями из-за долгов

У всех у них существенно накопились долги и они не смогли их реструктуризовать. Об этом в среду утром, 14 ноября, заявила пресс-служба "Нафтогаза". При этом в компании пояснили, что по состоянию на сегодняшний день 1146 теплоснабжающих предприятий покупают газ на льготных условиях.

Вместе с тем "Нафтогаз" сейчас не имеет возможности предоставить номинации на газ 22 предприятиям, в том числе 12 крупным, в девяти регионах, - отметили в пресс-службе, добавив, что основные проблемные ситуации сложились в Кривом Роге, Херсонской области, городах Смела, Северодонецк, Первомайск и Шепетовка.

Тут, по данные регулятора, накопили значительную задолженность, не придерживаются графиков ее погашения или в предыдущем периоде рассчитались за газ менее чем за 90%. До тех пор, пока эти предприятия не выполнят требования "Нафтогаз" газ им предоставляться не будет, - заявили в пресс-службе, напомнив, что в ситуации с Херсонской ТЭЦ, Криворожской ТЭЦ и Северодонецкой ТЭЦ ответственность несет Фонд государственного имущества, в управлении которого находятся данные производители тепла.

При этом, в списке должников "Нафтогаз" внес Кривой Рог, Пятихатку, Донецку. область, Бердянск, Киево-Святошинский район, Фастов, Кропивницкий, Северодонецк, Первомайск, Херсон, Шепетовку и Смелу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пациентов Смелянской городской больницы перевезут в ближайшие лечебные учреждения. Со вторника, 13 ноября, в связи с тем, что в городе до сих пор нет отопления, а температура в помещениях больницы снизилась до семи градусов тепла, больница приостанавливает прием пациентов. Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, тяжелых больных разместили в наиболее защищенных помещениях отделений, пациентов обеспечили одеялами, а помещение - достаточным количеством электрообогревателей.