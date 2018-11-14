Минфин провел аукцион по продаже ОВГЗ

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

На аукционе были проданы как гривневые, так и долларовые облигации.

В частности, Минфин продал долларовые ОВГЗ:

- с погашением 15.10.2020 на сумму 4,040 млн долларов;

- с погашением 23.10.2019 на сумму 16,768 млн долларов;

Уровень доходности данных облигаций составил около семи процентов.

Минфин также продал гривневые ОВГЗ:

- с погашением 06.05.2020 на 5,756 млн грн;

- с погашением 04.09.2019 на 1,009 млн грн;

- с погашением 03.04.2019 на 53,327 млн грн;

- с погашением 06.02.2019 на 409,421 млн грн.

Средний уровень доходности составил 18%.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", во вторник, 6 ноября, Министерство финансов Украины по результатам размещений облигаций внутреннего государственного займа привлекло в бюдже 1,210 миллиардов гривен.