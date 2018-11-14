13:03 14.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин провел аукцион по продаже ОВГЗ

Во вторник, 13 ноября, Министерство финансов Украины провело аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа. В результате аукциона в государственный бюджет было привлечено 1,050 млрд грн.

Минфин провел аукцион по продаже ОВГЗ

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

На аукционе были проданы как гривневые, так и долларовые облигации.

В частности, Минфин продал долларовые ОВГЗ:

- с погашением 15.10.2020 на сумму 4,040 млн долларов;

- с погашением 23.10.2019 на сумму 16,768  млн долларов;

Уровень доходности данных облигаций составил около семи процентов.

Минфин также продал гривневые ОВГЗ:

- с погашением 06.05.2020 на 5,756 млн грн;

- с погашением 04.09.2019 на 1,009 млн грн;

- с погашением 03.04.2019 на 53,327 млн грн;

- с погашением 06.02.2019 на 409,421 млн грн.

Средний уровень доходности составил 18%.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", во вторник, 6 ноября, Министерство финансов Украины по результатам  размещений облигаций внутреннего государственного займа привлекло в бюдже  1,210 миллиардов гривен.


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