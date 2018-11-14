15:19 14.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин запретил отключать газоснабжение в городах во время отопительного сезона

В среду, 14 ноября, Кабинет министров Украины на заедании ввел запрет на отключение газа теплоснабжающим предприятиям в зимний период. Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей страничке в Facebook.

Кабмин запретил отключать газоснабжение в городах во время отопительного сезона

По словам госслужащего, украинцы должны быть защищены от безответственности местных властей, которые не способны обеспечить отопление в домах населения. Принятое Кабмином решение позволит организовать бесперебойную поставку газа ТЭЦ в период отопительного сезона.

"Установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа во время отопительного сезона", - добавил министр.

Помимо этого, Зубков написал, что обязательный уровень расчетов за потребленный газ для предприятий снижен правительством. Теперь для предприятий теплокомунэнерго это 78% вместо 90%, а для теплоэлектроцентралей – 60% вместо 90%.

Нововведение будет действовать с 1 декабря 2018 года до 1 апреля 2019 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил мэрам отстранением через Верховную Раду из-за нерешенных проблем с теплоснабжением. При этом он отметил, что был вынужден заниматься целые сутки вопросом разблокирования.


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