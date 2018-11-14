10:17 14.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин в среду утвердит порядок задержания авто за нарушение правил парковки

Кабинет министров Украины в среду, 14 ноября, на заседании планирует утвердить порядок задержания и хранения автомобилей за нарушение правил парковки.

Кабмин в среду утвердит порядок задержания авто за нарушение правил парковки

Также на сегодняшнем заседании будет рассмотрен порядок информирования водителей о нарушениях правил дорожного движения. Речь идет о системе, которая будет предоставлять фото и видео зафиксированных в автоматическом режиме нарушений владельцам транспортных средств. Такие вопросы значатся в повестке дня, опубликованной на правительственный портал.

Согласно документу, Кабмин сегодня также планирует определится с порядком внесения данных о пользователе авто в Единый государственный реестр транспортных средств и положением о единой информационной системе МВД. Правительство также утвердит дополнительный перечень боеприпасов, который подлежат утилизации.

В повестке дня значится определение советника для оказания услуг по подготовке к приватизации и продаже пакета акций частного акционерного общества "Президент-Отель" в размере 100 процентов уставного капитала общества и источников оплаты его услуг.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве разработали новые правила парковки. В частности, специальные площадки для парковки оборудуют автоматическими въездными и выездными терминалам


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