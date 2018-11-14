Кабмин в следующем году сосредоточится на трех задачах, - Гройсман

По его словам, перед правительством стоят важные задачи. Главное - обеспечить стабильность. Мы имеем очень серьезные экономические и финансовые вызовы, но мы делаем много, чтобы обеспечить рост.

Вторая задача - не остановить реформу. И третья - обеспечить все, зависящее от правительства, для проведения демократических и прозрачных выборов, - сказал премьер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет Министров Украины одобрил с трехдневной доработкой проект закона о государственном бюджете на 2019 год ко второму чтению. Также в проект внесли ряд изменений.