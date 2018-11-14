Проект бюджета-2019 примут в ближайшее время, - Гройсман

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

Премьер напомнил, что правительство готово работать над этим законопроектом вместе с парламентариями, но главное требование – чтобы бюджет-2019 был реалистичным и не вызвал кризиса. Вместе с тем, не была уменьшена ни одна программа финансирования.

"Один из главных вопросов - одобрение проекта бюджета на 2019 год. Очень важно, чтобы он был принят до первого декабря", - сказал Гройсман.

В случае принятия бюджета до первого декабря, Украина получит доступ к ресурсам Всемирного банка, к ресурсам Европейского Союза, а также к к средствам Международного валютного фонда.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент рассмотрит проект Государственного бюджета на 2019 в четверг, 22 ноября.