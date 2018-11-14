14:00 14.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин одобрил проект бюджета-2019

Кабинет Министров Украины одобрил с трехдневной доработкой проект закона о государственном бюджете на 2019 год ко второму чтению. Также в проект внесли ряд изменений.

Кабмин одобрил проект бюджета-2019

Это произошло на заседании Кабмина  в среду, 14 ноября.

Проект бюджета, который будет представлен в Раде прошел ряд изменений. В частности, учли повышение ряда рентных и акцизных ставок, а также  изменение акцизов на автомобили. И.о. министра финансов Маркарова подчеркнула, что дефицит бюджета остается в рамках 2,3%.

Также министр обороны Степан Полторак заявил, что финансирование, предусмотренное на сферу обороны, является недостаточным.

"У нас сегодня очень много вызовов. Ведение боевых действий в зоне проведения операции Объединенных сил требует огромную сумму денег. У нас на сегодня 40 тыс. человек находится в окопах", – подчеркнул он.

По словам Полторака, для того, чтобы в полном объеме закупать необходимую технику, необходимы дополнительные средства. В связи с этим, Гройсман дал поручение вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос увеличения расходов на эту сферу. 

Теперь премьер-министр Украины Владимир Гройсман просит Верховную раду принять бюджет-2019 во втором чтении на следующей пленарной неделе - с 20 по 23 ноября.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент рассмотрит проект Государственного бюджета  Источник"> 22 ноября.


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