Кабмин одобрил проект бюджета-2019

Это произошло на заседании Кабмина в среду, 14 ноября.

Проект бюджета, который будет представлен в Раде прошел ряд изменений. В частности, учли повышение ряда рентных и акцизных ставок, а также изменение акцизов на автомобили. И.о. министра финансов Маркарова подчеркнула, что дефицит бюджета остается в рамках 2,3%.

Также министр обороны Степан Полторак заявил, что финансирование, предусмотренное на сферу обороны, является недостаточным.

"У нас сегодня очень много вызовов. Ведение боевых действий в зоне проведения операции Объединенных сил требует огромную сумму денег. У нас на сегодня 40 тыс. человек находится в окопах", – подчеркнул он.

По словам Полторака, для того, чтобы в полном объеме закупать необходимую технику, необходимы дополнительные средства. В связи с этим, Гройсман дал поручение вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос увеличения расходов на эту сферу.

Теперь премьер-министр Украины Владимир Гройсман просит Верховную раду принять бюджет-2019 во втором чтении на следующей пленарной неделе - с 20 по 23 ноября.