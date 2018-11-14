Дефицит внешнеторгового баланса за девять месяцев составил 3,45 миллиардов долларов

Такие данные в среду, 14 ноября, опубликовала Государственной службы статистики Украины. По данным ведомства, за девять месяцев этого года государство экспортировала товаров и услуг на 41,7 миллиардов долларов, что на 9,3% больше, чем в прошлом году.

При этом импорт составил за указанный период 45,16 миллиардов доллапров или на 15% больше в соответствии с прошлым годом.

В Госстате также напоминают, что данные приведены без учета неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также оккупированных Крыма и города Севастополь.

Напомним, дефицит внешнеторгового баланса в январе-сентябре 2017 составил 1,2 миллиардов долларов в соответствии с профицитом в 606 700 000 долларов за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УРА-Информ, по информации Госстата, реальный ВВП Украины в третьем квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 2,8%, по отношению ко второму кварталу текущего года - на 0,4%.