22:15 14.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Дефицит внешнеторгового баланса за девять месяцев составил 3,45 миллиардов долларов

В течение девяти месяцев текущего года дефицит внешнеторгового баланса Украины составил 3,45 миллиардов долларов против 1,1 миллиардов аналогичного периода прошлого года.

Дефицит внешнеторгового баланса за девять месяцев составил 3,45 миллиардов долларов

Такие данные в среду, 14 ноября, опубликовала Государственной службы статистики Украины. По данным ведомства, за девять месяцев этого года государство экспортировала товаров и услуг на 41,7 миллиардов долларов, что на 9,3% больше, чем в прошлом году.

При этом импорт составил за указанный период 45,16 миллиардов доллапров или на 15% больше в соответствии с прошлым годом.

В Госстате также напоминают, что данные приведены без учета неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также оккупированных Крыма и города Севастополь.

Напомним, дефицит внешнеторгового баланса в январе-сентябре 2017 составил 1,2 миллиардов долларов в соответствии с профицитом в 606 700 000 долларов за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УРА-Информ, по информации Госстата, реальный ВВП Украины в третьем квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 2,8%, по отношению ко второму кварталу текущего года - на 0,4%.


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