В "Укрзализныце" ежемесячно пропадает зерно на 1 млн гривен

По информации сотрудников компании, приблизительно 90% таких потерь – дело рук воров. Чаще всего пропадает зерно, уголь и металлопродукция.

Так, за текущий год угля украли на 12,7 млн гривен (в 2017 – на 7,1 млн), зерна – на один млн гривен, а черных металлов, труб и арматуры пропало на 898 тысяч. По остальным видам грузов потери уменьшились больше, чем в четыре раза, по сравнению в предыдущим годом.

Стоит отметить, что ситуация может измениться только если грузы начнет сопровождать охрана. Такая практика помогла уменьшить потери азотных и минеральных удобрений более, чем в 11 раз.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский банк реконструкции и развития предоставил ПАО "Укрзализныця" кредит на сумму 150 млн. долларов. Соответствующий долг будет использован для закупки до 6500 открытых грузовых