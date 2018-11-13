11:32 13.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине продолжает увеличиваться денежная база

В октябре текущего года денежная база Украины выросла на 0,2%.

В Украине продолжает увеличиваться денежная база

По состоянию на 1 ноября она достигла 425,018 миллиардов гривен. Такие данные во вторник, 13 ноября, опубликовал на своем сайте Национального банка.

При этом по данным регулятора с начала года денежная база выросла на 6,5%. В то еж время объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в октябре вырос на 0,1% с 347,3 миллиардов гривен до 347,7 миллиардов гривен на 1 ноября, а с начала года вырос на 4,6% с 332,546 миллиардов гривен.

При этом в 2017 году денежная база выросла на 4,6% с 381,6 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НБУ планирует упростить украинцам ряд ограничений на переводы денег за границу и осуществление инвестиций на зарубежных финансовых рынках.


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